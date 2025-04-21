Lebenslänglich für einen TotenJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 12: Lebenslänglich für einen Toten
Julia Winter ist eine außergewöhnlich reizvolle, faszinierende Frau. Sie hat zwei Kinder, und sie hat die Mitte der Dreißig schon hinter sich, ohne dass man ihr das ansieht. Ihr Lebensinhalt ist der Erfolg, am liebsten da, wo sie ihn am leichtesten findet, nämlich bei Männern. Um so schmerzhafter trifft es Julia, schon zum zweiten Mal in eine tödliche Verstrickung zu geraten. Ihr unter nicht ganz geklärten Umständen bei einem Garagenbrand ums Leben gekommener erster Ehemann taucht wieder auf. Zusammen mit ihrer Freundin Jeanette, die Zeuge der Begegnung war, besucht sie ihren Anwalt Dr. Renz, der vor fünf Jahren die Erbschaftsangelegenheiten geregelt hatte. Möglicherweise hatte ihr Mann seinen Tod damals nur inszeniert, um untertauchen zu können. Als Matula der Autonummer des von Julia "identifizierten" Mannes nachgeht, stößt er auf einen im Hotel lebenden Mann, der sich als George Miller eingetragen hat. Kurze Zeit, nachdem Renz und Matula vergeblich versucht haben, ihn zu stellen, wird Daniel Klein - der jetzige Lebensgefährte Julias und stellvertretende Vater ihrer Kinder Sandra und Stefanie - tödlich bedroht.
