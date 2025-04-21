Ein Fall für Zwei
Folge 8: Irgendwann...
Dr. Renz bekommt Besuch von Herbert Wiesner, der ihm zu treuen Händen ein Päckchen mit einem Schließfachschlüssel seiner Sparkasse übergibt mit der Maßgabe, den Schlüssel einem aus Hamburg kommenden Journalisten auszuhändigen für den Fall, dass ihm in den nächsten Tagen "etwas zustoßen" sollte. Der Inhalt des Schließfachs werde von diesem Journalisten gut bezahlt, Mutter Wiesner solle den Erlös im Falle seines Ablebens erhalten. Wie sich zeigt, erpresst Wiesner seinen früheren Arbeitgeber, den gerade zu Erfolg und Popularität aufsteigenden Schlagersänger Dennis Cramer. Wiesner war zufällig Zeuge, als Dennis Cramer seine Ehefrau mit der Gartenschere erstach, weil sie ihn verlassen wollte. Offiziell befindet sie sich auf einer längeren Asienreise, in Wirklichkeit liegen ihre sterblichen Reste in einem verlassenen Bergwerk im Hunsrück.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick