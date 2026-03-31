Ein Hof zum Verlieben
Folge 44: Loslassen
24 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6
Laura will die Dornbuschs als Anwältin vertreten und schlägt ihnen einen Deal vor. Anna ist erleichtert, dass Ludwig gesund ist - und damit auch ihr Geheimnis gewahrt bleibt. Leonard sagt seinem Bruder, dass er ihn vermissen wird, wenn er in Berlin ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn