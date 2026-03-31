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Ein Hof zum Verlieben

Loslassen

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 31.03.2026
Loslassen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 44: Loslassen

24 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6

Laura will die Dornbuschs als Anwältin vertreten und schlägt ihnen einen Deal vor. Anna ist erleichtert, dass Ludwig gesund ist - und damit auch ihr Geheimnis gewahrt bleibt. Leonard sagt seinem Bruder, dass er ihn vermissen wird, wenn er in Berlin ist.

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