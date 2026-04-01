Ein Hof zum Verlieben
Folge 46: Unser Seelingen
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Laura erfährt, was wirklich hinter Georgs Groll gegen Regina steckt. Kann sie die Dornbuschs noch guten Gewissens als Anwältin vertreten? Anna erlebt einen unbeschwerten Tag, der dann doch ein vermeintlich dramatisches Ende nimmt. Leonard legt sich für Seelingen ins Zeug und erlangt dabei eine wichtige Erkenntnis.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn