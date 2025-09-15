Eine schrecklich nette Familie
Folge 11: Baby bringt Barschaft
24 Min.Ab 12
Die ehelichen Pflichten sind schon immer ein Dauerthema gewesen im Hause Bundy - sehr zum Leidwesen Als, der sich nur zu gerne davor drückt. Doch nun wird alles anders: Als Al erfährt, dass er und Peggy ein Vermögen erben, wenn sie noch einen kleinen Bundy in die Welt setzen, erwacht in ihm eine unersättliche Leidenschaft. Natürlich kommt Peggy dies mehr als spanisch vor. Und so kommt es, dass sie seine wackeren Bemühungen ebenso wacker hintertreibt - was Al natürlich nicht ahnt.
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland