Eine schrecklich nette Familie

Kellys Rache

Sony PicturesStaffel 5Folge 6
Kellys Rache

Kellys RacheJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 6: Kellys Rache

24 Min.

Al findet es nicht richtig, dass Kelly wie ihre Mutter den ganzen Tag im Haus herumsitzt. Er rät ihr, sich eine Arbeit zu suchen. Doch stattdessen meldet sich Kelly an einer Schule für Mannequins an. Die Schule kostet lächerliche 400 Dollar - im Monat! Als sich Kelly auf einen Vorstellungstermin vorbereiten muss, braucht sie Buds Hilfe. Sie verspricht, ihm dafür einige Models vorzustellen. Leider verrät Bud sein unfehlbares Geheimrezept auch einer Konkurrentin Kellys.

