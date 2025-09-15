Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Jagdsaison
Der alljährliche Schuhausverkauf macht Al schwer zu schaffen: Er dreht durch und muss von seiner Frau abgeholt werden. Peggy ist über die ärztliche Diagnose fassungslos: Stress! Der Mediziner schlägt vor, dass sich Al ein Hobby sucht, bei dem er entspannen kann. Al beginnt zu gärtnern. Doch es kommt noch schlimmer: Er ist fest entschlossen, seine Familie aus dem Garten zu ernähren. Eines Tages ertappt er ein Kaninchen, das Karotten mopst. Ein beispielloser Kampf beginnt.
