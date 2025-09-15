Eine schrecklich nette Familie
Folge 12: Schreckliches Erwachen
24 Min.
Marcy war auf einem Banker-Seminar und hat dabei entschieden zu viel getrunken. Als sie am Morgen erwacht, liegt neben ihr ein Mann im Bett - und sie hat einen Ehering am Finger. Marcy ist etwas besorgt, schließlich kennt sie Jefferson kaum. Während Peggy ihr Mut zuspricht, rät Al Jefferson, sich lieber gleich aus dem Staub zu machen. Schließlich planen Marcy und Jeff eine große Hochzeitsfeier für 2.000 Dollar. Peggy und Al sind auf das Geld scharf - und richten das Fest aus.
Weitere Folgen in Staffel 5
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland