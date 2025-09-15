Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Der Pate

Sony PicturesStaffel 5Folge 13
Der Pate

Der PateJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 13: Der Pate

24 Min.

Kellys neuer Freund Harry ist 41 Jahre alt, verheiratet und ein einflussreicher Politiker. Peggy und Al finden, dass ein zukünftiger Bürgermeister der Familienchronik nicht schaden könnte, und ermuntern deshalb Kelly, alles zu tun, was Harry gefällt. Durch seine guten Beziehungen avanciert Al bald zum "Paten" der Nachbarschaft. Wenig später winkt dann auch ein großes Geschäft: Al will die Politessen der Stadt mit neuem Schuhwerk ausrüsten. Er kauft 10.000 Paar Schuhe.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen