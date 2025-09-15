Eine schrecklich nette Familie
Folge 19: Nachwuchs
23 Min.Ab 12
Bud braucht Geld für Konzertkarten, Kelly braucht Geld für einen Ausflug mit der Mannequin-Schule. Al Bundy lässt sich nicht überreden, seine Sprösslinge mit seinen sauer verdienten Dollars zu versorgen. Also versuchen es Bud und Kelly mit Arbeit, so sehr sie diese Möglichkeit auch hassen. Dass dabei nicht viel rumkommt, versteht sich. Doch dann haben sie die ihrer Meinung nach glorreiche Idee, es mit Babysitten versuchen - ein Job, der so schwierig nicht sein kann ...
Eine schrecklich nette Familie
