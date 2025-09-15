Eine schrecklich nette Familie
Folge 3: Mein Auto - Dein Auto
24 Min.
Bud hat seine Führerscheinprüfung bestanden und will sich Als Wagen borgen. Doch da die Familie wieder mal pleite ist, kann er sich keine Experimente mit Führerscheinneulingen am Steuer seines Wagens leisten. Schließlich muss Al Bundy aber doch nachgeben. Es kommt, wie es kommen muss: Die erste Ausfahrt endet mit einem Crash. Und nun sieht Al seine Chance: Er verpasst Peggy eine Halskrause, Bud bekommt Krücken und Kelly einen Blindenhund. Ein hohes Schmerzensgeld winkt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland