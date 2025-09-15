Eine schrecklich nette Familie
Folge 7: Al und die Außerirdischen
24 Min.
Al wird von mysteriösen Wesen aufgesucht, die ins Schlafzimmer einsteigen und seine schmutzigen Socken klauen. Natürlich glaubt ihm seine Familie kein Wort. Weil es für den Nachweis außerirdischer Existenz auf der Erde eine Million Dollar gibt, installiert Al Kameras im Schlafzimmer. Tatsächlich kommen die Außerirdischen erneut, sammeln seine gebrauchten Socken ein und posieren gut gelaunt für Fotos. Zu dumm, dass der Film beim Entwickeln versehentlich belichtet wird ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland