Eine schrecklich nette Familie
Folge 23: Goldrausch (1)
23 Min.Ab 12
Bud stellt fest, dass sein Vater allein zur Schuhmesse nach L.A. reisen will und petzt. Klar, dass kurz daraufhin alle zusammen reisen. Unterwegs fährt Kelly das Auto zu Schrott, und die Bundys sitzen in einem Nest in New Mexico fest. Als Al den Wagen reparieren lassen will, stößt er auf einen Goldgräber, der ihm seine Mine im Tausch gegen den Wagen anbietet. Anschließend locken die Bundys mit einem Trick Marcy und Jefferson herbei, damit diese eine Goldsucherausrüstung kaufen.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland