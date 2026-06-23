Die Beute der Dalton-GangJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 9: Die Beute der Dalton-Gang
44 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Im Wilden Westen der USA trieben die vier Männer der Dalton Gang einst ihr Unwesen. Josh Gates macht sich auf die Spur der Gesetzlosen, um das Versteck ihrer millionenschweren Beute ausfindig zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH