Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 10: Der fromme Pirat
45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Josh Gates ist einem gestohlenen Vermögen auf der Spur, dem Schatz des berüchtigten spanischen Piraten Amaro Pargo. Eine gründliche Suche in Pargos ehemaligem Revier auf den Kanarischen Inseln führt Josh unter einen aktiven Vulkan, wo er nach dem Piratengold taucht.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 8-9: Warner Bros. Entertainment GmbH