Der Schatz des PiratenkönigsJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 3: Der Schatz des Piratenkönigs
45 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Josh Gates ist auf den Spuren des Schatzes aus dem größten Raubzug der Piratengeschichte: Der gefürchtetste Pirat seiner Zeit, Henry Avery, stahl ein Vermögen, das heute mehr als 100 Millionen Dollar wert wäre.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 8-9: Warner Bros. Entertainment GmbH