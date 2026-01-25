Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 13vom 01.02.2026
45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Josh Gates nimmt die Ereignisse rund um den Angriff auf Pearl Harbor unter die Lupe, bei dem eine wichtige japanische Basis im Südpazifik zerstört wurde. Mit neuen Informationen hilft der Abenteurer, 40 Flugzeuge und 200 amerikanische Helden zu finden, die während der "Operation Hailstone" verloren gingen.

