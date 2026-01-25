Überfall in der Chuuk-Lagune (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 13: Überfall in der Chuuk-Lagune (1)
45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Josh Gates nimmt die Ereignisse rund um den Angriff auf Pearl Harbor unter die Lupe, bei dem eine wichtige japanische Basis im Südpazifik zerstört wurde. Mit neuen Informationen hilft der Abenteurer, 40 Flugzeuge und 200 amerikanische Helden zu finden, die während der "Operation Hailstone" verloren gingen.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH