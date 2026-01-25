Schatzsuche im Bermuda-DreieckJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 12: Schatzsuche im Bermuda-Dreieck
44 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
In den Gewässern der Karibik tauchen Josh Gates und sein Team nach Münzen und Juwelen aus der spanischen Galeone Maravillas.
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH