Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 9vom 01.02.2026
Folge 9: Tauchgang zu den Pyramidenkammern (2)

45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Josh Gates schließt die Erkundung des überfluteten Pyramidengrabes eines Königs von Kusch ab: Um zu erfahren, wie das Königreich Kusch Ägypten eroberte, wagt er sich noch einmal in die trüben Gewässer, um die mumifizierten Überreste des Königs zu finden.

Kabel Eins Doku
