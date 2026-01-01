Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Kabel Eins Doku
Staffel 8
Folge 5
vom 25.01.2026
Folge 5: Die gestohlenen Schätze von Kambodscha (1)

44 Min.
Ab 12

Tief im einem abgelegenen Dschungelgebiet von Kambodscha untersucht Josh einen der größten Raubzüge des 20. Jahrhunderts - die Plünderung kambodschanischer Statuen im Wert von Hunderten Millionen Dollar.

