Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 6: Die gestohlenen Schätze von Kambodscha (2)
44 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Ein geheimes Treffen mit einem kambodschanischen Plünderer führt Josh auf die Spur von Millionen gestohlenen Monumenten. Josh taucht in einen trüben Wassergraben, wo er beeindruckende Relikte entdeckt.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
