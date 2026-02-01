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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Auf den Spuren von Bonnie & Clyde

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 15vom 01.02.2026
Auf den Spuren von Bonnie & Clyde

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 15: Auf den Spuren von Bonnie & Clyde

45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Auf der Spur von Amerikas berüchtigtstem Verbrecher-Paar schließt sich Josh mit einem ehemaligen FBI-Agenten zusammen, um ein legendäres Versteck von Bonnie und Clyde zu durchsuchen. Anschließend begibt er sich zu dem Ort des legedären Schusswechsels der Gesetzlosen.

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