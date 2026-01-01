Die Legende von König PelayoJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 7: Die Legende von König Pelayo
44 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Josh Gates erkundet das Höhlensystem "La Garma" in Spanien und findet menschliche Überreste, die über 1.000 Jahre alt sind. Er sucht nach wissenschaftlichen Beweisen für die Existenz von König Pelayo und dringt dabei tief in gefährliche unterirdische Höhlen vor.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH