Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Legende von König Pelayo

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 7vom 25.01.2026
Die Legende von König Pelayo

Die Legende von König PelayoJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 7: Die Legende von König Pelayo

44 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Josh Gates erkundet das Höhlensystem "La Garma" in Spanien und findet menschliche Überreste, die über 1.000 Jahre alt sind. Er sucht nach wissenschaftlichen Beweisen für die Existenz von König Pelayo und dringt dabei tief in gefährliche unterirdische Höhlen vor.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 2 Staffeln und Folgen