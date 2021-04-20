Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 20.04.2021: Wenn die Familie ruft
44 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12
Von Nordosten nähert sich ein gigantisches Treibeisgebiet. Manche Eisplatten wiegen mehr als 500 Tonnen und sind in der Lage, die Hülle eines Schiffs mit Leichtigkeit zu zerdrücken. Aber wenn „Saga“-Kapitän Jake Anderson die kurz bevorstehende Geburt seines Sohnes miterleben will, muss er das Risiko auf sich nehmen, seine Krabbenquote erfüllen und dann ab ins Krankenhaus zu seiner Frau. Auch Josh Harris, Boss an Bord der „Cornelia Marie“, will möglichst schnell nach Hause. Denn den Geburtstag seiner Tochter Kinsley darf der Krabbenfischer unter keinen Umständen zum dritten Mal verpassen!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.