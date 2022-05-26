Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Verletzungspech in Serie

DMAXFolge vom 26.05.2022
44 Min.Folge vom 26.05.2022Ab 12

Matt Simpson, Decksmaat der „Cornelia Marie“, hat mit gravierenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer schmerzhaften Schwellung im Knie hat der Krabbenfischer nun auch noch jede Menge Blut im Stuhl. Ob es mit einer improvisierten Antibiotika-Spritze, verabreicht vom Käpt'n höchstpersönlich, getan ist, müssen die nächsten 6 Stunden zeigen. Für eine längere Verschnaufpause bleibt keine Zeit. Schließlich wollen Josh und Casey die bislang tiefste Korbreihe ihrer Karriere versenken: 165 Meter bis zum Meeresgrund! Unterdessen hagelt es auch auf anderen Schiffen Blessuren bei der Besatzung. An Bord der „Time Bandit“ hat es nach einer Kollision an Deck gleich zwei Crewmitglieder erwischt.

