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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Schneller als der Shutdown

DMAXFolge vom 07.07.2022
Schneller als der Shutdown

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 07.07.2022: Schneller als der Shutdown

44 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12

An Bord der „Cornelia Marie“ läuft es. Der erste von zwei Krabbentanks ist rappelvoll. 90 Tonnen feinste Schneekrabben haben Josh und Casey mit ihrer schuftenden Crew erbeutet. Dann die Horrormeldung: Wegen eines Covid-19-Ausbruchs musste die ...

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