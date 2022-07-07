Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 07.07.2022: Schneller als der Shutdown
44 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12
An Bord der „Cornelia Marie“ läuft es. Der erste von zwei Krabbentanks ist rappelvoll. 90 Tonnen feinste Schneekrabben haben Josh und Casey mit ihrer schuftenden Crew erbeutet. Dann die Horrormeldung: Wegen eines Covid-19-Ausbruchs musste die ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.