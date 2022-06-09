Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 09.06.2022: Eine Hand wäscht die andere
44 Min.Folge vom 09.06.2022Ab 12
900 Kilometer nordwestlich von Dutch Harbor: Am äußersten Rand des Fanggebiets bekommt die „Cornelia Marie“ die Vorboten eines heftigen Sturms zu spüren. An der Grenze zu Russland hat sich ein starkes Tiefdrucksystem entwickelt. Die Wellen sind bereits so hoch wie das Steuerhaus! Derartige Brecher machen die Arbeit an Deck zu einem unkalkulierbaren Risiko für die Crew. Derweil liefert Johnathan Hillstrand, Kapitän der „Time Bandit“, ein dringend benötigtes Ersatzteil an die Kollegen der „Wizard“. Trotz der Nothilfe auf hoher See denkt Monte Colburn jedoch nicht im Traum daran, im Gegenzug für den Hydraulikzylinder seinen geheimen Schneekrabben-Hotspot preiszugeben.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.