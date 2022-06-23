Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 23.06.2022: Freddy, der Teufelskerl
44 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Mann über Bord! Die Crew der „Time Bandit“ schaltet in den Notfallmodus. Beim Versuch, gefährliches Treibgut zu bergen, ist Decksmann Freddy Maugatai ohne Vorwarnung ins Beringmeer gesprungen. Die halsbrecherische Aktion hätte tödlich enden können! Tags darauf gerät Teufelskerl Freddy schon wieder in die Bredouille: Bei hydraulischen Wartungsarbeiten wäre der Krabbenfischer fast vom hunderte Kilo schweren Kipper zerquetscht worden. Derweil bekommt die Besatzung der „Cornelia Marie“ einen unerwarteten Geheimtipp über Funk, und an Bord der „Wizard“ wird trotz brutalem Seegang nonstop gebuckelt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.