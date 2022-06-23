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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Freddy, der Teufelskerl

DMAXFolge vom 23.06.2022
Freddy, der Teufelskerl

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 23.06.2022: Freddy, der Teufelskerl

44 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12

Mann über Bord! Die Crew der „Time Bandit“ schaltet in den Notfallmodus. Beim Versuch, gefährliches Treibgut zu bergen, ist Decksmann Freddy Maugatai ohne Vorwarnung ins Beringmeer gesprungen. Die halsbrecherische Aktion hätte tödlich enden können! Tags darauf gerät Teufelskerl Freddy schon wieder in die Bredouille: Bei hydraulischen Wartungsarbeiten wäre der Krabbenfischer fast vom hunderte Kilo schweren Kipper zerquetscht worden. Derweil bekommt die Besatzung der „Cornelia Marie“ einen unerwarteten Geheimtipp über Funk, und an Bord der „Wizard“ wird trotz brutalem Seegang nonstop gebuckelt.

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