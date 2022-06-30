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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Das kleinste Schiff im Sturm

DMAXFolge vom 30.06.2022
Das kleinste Schiff im Sturm

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 30.06.2022: Das kleinste Schiff im Sturm

44 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12

Bitterkalter Nordwind bringt gefrierende Gischt und unruhige See in die Fanggründe. Um ein Kentern der „Wizard“ zu verhindern, muss ein Teil der Besatzung mitten im Sturm über die Reling klettern und kiloschwere Eisklumpen wegschlagen. Ein riskantes ...

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