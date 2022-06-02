Wer zuerst kommt, mahlt zuerstJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 02.06.2022: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
44 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 6
Zeit ist Geld. Genau aus diesem Grund hat die Fischfabrik auf der Insel Saint Paul die Spielregeln geändert. Anstatt einer festen Terminvergabe zum Fangabladen heißt es jetzt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Für die Skipper der Krabbenflotte bedeutet die Neuerung zusätzlichen Druck. Denn vor den Toren des Verarbeitungsbetriebs könnte sich im blödsten Fall eine lange Warteschlange bilden. Und wer will schon mehrere Tage mit vollen Tanks kostbare Zeit vertrödeln? Doch bevor es ans Abliefern geht, müssen die Crews ganz andere Probleme in den Griff bekommen. Die „Time Bandit“ wird von einem Computer-Kollaps lahmgelegt, und auch an Bord der „Saga“ gibt es technische Pannen mit dem Stromgenerator.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.