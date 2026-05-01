Selbstgemachtes Sonnenblumen-ÖlJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 10: Selbstgemachtes Sonnenblumen-Öl
33 Min.Folge vom 01.05.2026
Ein rustikaler Prozess zeigt die Zubereitung von Sonnenblumenöl und Halva, vom Rösten und Mahlen der Sonnenblumenkerne über das Kochen mit Sirup bis hin zum Formen des fertigen Blocks zum Servieren.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC