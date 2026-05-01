Faraway Village
Folge 16: Burger vom Grill
30 Min.Folge vom 01.05.2026
In einem Berghof werden gegrillte Cheeseburger zubereitet, indem Rindfleischfrikadellen geformt und über Holzkohle gegart, mit geschmolzenem Käse überbacken und zusammen mit frischem Gemüse in Brötchen gestapelt werden - ein Genuss für alle.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC