Backhuhn in WassermeloneJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 11: Backhuhn in Wassermelone
31 Min.Folge vom 01.05.2026
Ein ganzes Huhn wird gewürzt, in eine ausgehöhlte Wassermelone gefüllt und über offener Hitze gebacken, bis es zart ist. Anschließend wird es aufgeschnitten, um den herzhaften Braten mit dem süßen Saft der Früchte freizulegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC