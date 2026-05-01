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Faraway Village

Backhuhn in Wassermelone

just cookingStaffel 1Folge 11vom 01.05.2026
Backhuhn in Wassermelone

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Folge 11: Backhuhn in Wassermelone

31 Min.Folge vom 01.05.2026

Ein ganzes Huhn wird gewürzt, in eine ausgehöhlte Wassermelone gefüllt und über offener Hitze gebacken, bis es zart ist. Anschließend wird es aufgeschnitten, um den herzhaften Braten mit dem süßen Saft der Früchte freizulegen.

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