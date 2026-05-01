Bagels mit Avocado und LachsJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 8: Bagels mit Avocado und Lachs
40 Min.Folge vom 01.05.2026
In einem abgelegenen Berghof bereiten Bäcker traditionelle Bagels zu, formen den Teig von Hand, backen ihn goldbraun und servieren die fertigen Bagels mit Avocado und Lachs.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC