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Faraway Village

Pastrami Sandwiches

just cookingStaffel 1Folge 19vom 01.05.2026
Pastrami Sandwiches

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Faraway Village

Folge 19: Pastrami Sandwiches

30 Min.Folge vom 01.05.2026

In einem ruhigen Berghof werden hausgemachte Pastrami-Sandwiches zubereitet: Rindfleisch wird mit Gewürzen gepökelt, geräuchert, bis es zart ist, dann in Scheiben geschnitten und zusammen mit würzig eingelegtem Gemüse in weiche Brötchen gefüllt.

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