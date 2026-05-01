Faraway Village
Folge 19: Pastrami Sandwiches
30 Min.Folge vom 01.05.2026
In einem ruhigen Berghof werden hausgemachte Pastrami-Sandwiches zubereitet: Rindfleisch wird mit Gewürzen gepökelt, geräuchert, bis es zart ist, dann in Scheiben geschnitten und zusammen mit würzig eingelegtem Gemüse in weiche Brötchen gefüllt.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC