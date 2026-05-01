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Faraway Village

Selbstgemachte Nuss-Nougat-Creme

just cookingStaffel 1Folge 15vom 01.05.2026
Selbstgemachte Nuss-Nougat-Creme

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Folge 15: Selbstgemachte Nuss-Nougat-Creme

30 Min.Folge vom 01.05.2026

In der Küche eines Bergdorfes werden frische Haselnüsse geröstet und mit einer Steinmühle zu einem Nutella-ähnlichen Haselnuss-Schokoladenaufstrich vermahlen, dann in eine Holzschüssel gefüllt und mit Brot und Tee serviert.

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