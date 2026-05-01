Faraway Village
Folge 20: Früchte-Eis
30 Min.Folge vom 01.05.2026
Natürliches Fruchteis wird in einem Bergdorf mit einer handbetriebenen Maschine hergestellt. Früchte und Beeren werden zerkleinert, passiert und gesüßt, anschließend in einer mit Eis gefüllten Trommel cremig gerührt und mit Nüssen und Kokosraspeln garniert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC