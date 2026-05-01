Orientalische Baklava mit Pistazien und EisJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 13: Orientalische Baklava mit Pistazien und Eis
31 Min.Folge vom 01.05.2026
In einem Berghof wird hauchdünner Teig ausgerollt, mit gemahlenen Pistazien bestreut, goldbraun gebacken, dann in Sirup getränkt und als knuspriges Pistazien-Baklava serviert.
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Faraway Village
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Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC