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Faraway Village

Melonen Meringue

just cookingStaffel 1Folge 6vom 01.05.2026
Melonen Meringue

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Faraway Village

Folge 6: Melonen Meringue

27 Min.Folge vom 01.05.2026

Eine Landköchin bereitet Kürbis-Baiser zu, indem sie frischen Kürbis in Scheiben schneidet, ihn zu einer satten, bernsteinfarbenen Flüssigkeit köcheln lässt und das fertige Kürbis-Baiser mit heißem Tee als einfache ländliche Köstlichkeit serviert.

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