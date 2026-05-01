Faraway Village
Folge 24: Süße Erdbeer-Marmelade
31 Min.Folge vom 01.05.2026
Erdbeeren werden in einer Steinpresse zerdrückt und anschließend zu Erdbeermarmelade eingekocht, bis sie dickflüssig und glänzend ist. Danach wird sie abgeschöpft und zum Festwerden und Abkühlen in Gläser gefüllt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC