Faraway Village
Folge 35: Tomahawk Steak
38 Min.Folge vom 01.05.2026
Ein Tomahawk-Steak wird scharf angebraten und gegart. Anschließend wird es mit Cowboy-Butter übergossen, die über dem heißen Fleisch schmilzt, und vor dem Aufschneiden und Servieren mit einer glänzenden Glasur versehen.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC