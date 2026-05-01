Selbstgemachte Chimichurri SauceJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 38: Selbstgemachte Chimichurri Sauce
28 Min.Folge vom 01.05.2026
Frische Kräuter, Knoblauch und Essig werden gehackt und zu einer Chimichurri-Sauce vermischt. Anschließend lässt man die Sauce etwas ruhen, damit sich der Geschmack intensiviert, bevor sie über das Grillgut gegeben und serviert wird.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC