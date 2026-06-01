Faraway Village
Folge 48: Frischer Apfelsaft
41 Min.Folge vom 01.06.2026
Frische Äpfel werden zerdrückt und gepresst, um Apfelsaft zu gewinnen. Anschließend wird dieser erhitzt und in verschlossenen Behältern konserviert, wodurch ein klares, goldenes Getränk entsteht, das für den Winter aufbewahrt wird.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC