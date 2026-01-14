Das geheimnisvolle WaschbeckenJetzt kostenlos streamen
Fleckgeflutscht!
Folge 1: Das geheimnisvolle Waschbecken
Florian und Annelie ziehen mit ihrer Mutter in ihr neues Haus. Mit dem Handwasch-becken, dass der Klempner im Keller montiert hat, muss es etwas ganz Besonderes auf sich haben. Denn unvermittelt verschluckt es die beiden Kinder und reißt sie in die Welt der Abwässer und Abflüsse. Tief unter der Erde finden sich die Geschwister wieder, geschrumpft auf die Größe einer Maus und ohne irgendeine Ahnung, wie sie von hier wieder zurück an die Oberfläche kommen sollen. Da hilft es ihnen, dass sie in Gesell-schaft einiger bizarrer, aber äußerst freundlicher Wesen geraten: einer sprechenden Karotte, einem lila Kerl, der wie eine fette Nacktschnecke aussieht und einem Haarball, den die Nacktschnecke aushustet. Die Probleme werden mit den neuen Freunden jedoch nicht weniger. Karotten Bill, Wabbel und Fussel nämlich sind auf der Flucht vor den ekligen und furchterregenden Schmatzern, giftgrünen Hässlingen, die dem selbsternannten Chef der Unterwelt, Doktor Ätz, unterstehen. Es wird Zeit, dass die Freunde gemeinsam den Kampf gegen diese Feinde aufnehmen und sich nicht länger vor Angst in die Hosen machen.
