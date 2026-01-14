Auge in Auge mit Dr. ÄtzJetzt kostenlos streamen
Fleckgeflutscht!
Folge 3: Auge in Auge mit Dr. Ätz
Während Florian und Annelies Mutter einen neuen Job findet, sich als Stehgreif-komödiantin erprobt und dabei furchtbar auf die Nase fällt, kehren die Geschwister Fleck in die Abwasserwelt zurück. Sie wollen ihren neuen Freunden einen Besuch abzustatten. Diesmal aber hat sich Florian, der gegen schlechte Luft und üble Keime höchst allergisch ist, gut vorbereitet. Er trägt eine eins A funkelnigelnagelneue Kleidung zum Schutz vor jeder Art Vergiftung. Leider achtet er nicht darauf, dass er nun äußerlich ganz genau so aussieht wie sein großer Gegenspieler in der Unterwelt, Doktor Ätz höchstpersönlich. So braucht es nicht lange, bis unter den Schmatzern totale Verwirrung entsteht, verwechseln sie doch, dumm wie sie sind!, Florian mit ihrem böswilligen Herrn und Meister. Richtig gefährlich aber wird es, als sich Florian und Doktor Ätz plötzlich direkt, Auge in Auge, gegenüber stehen und Florian seine Verkleidung lüften muss. Nun gilt es! Um Doktor Ätz zu entkommen, muss Florian sich überwinden und auch ohne Schutzkleidung durch Dreck und Gestank der Abflussröhren zu entkommen suchen.
