Fleckgeflutscht!
Folge 13: Windelschwindel
Kaum verdingt sich Florian als Babysitter, da macht sich der Kinderwagen auch schon selbständig, kippt, verliert seinen quietschvergnügten Inhalt, und schon rutscht das Baby durch verschiedene Rinnen und Röhren runter ins Abflussland. Mist! Florian muss sich sputen. Das Baby muss, so schnell es geht, wieder zurück in den Kinderwagen. Zur Sicherheit verkleidet sich Annelie und nimmt kreischend und blubbernd den Platz des Babys ein. Im Fall der Fälle soll niemand etwa vom Verschwinden des Kleinen merken. Florian aber sitzt ganz schön im Schlammassel. Anders als er selbst ist das Baby ja nicht durch das magische Waschbecken gerutscht, durch das sich Florian stets auf Mausgröße verkleinert. Das Baby ist für die Proportionen der Unterwelt riesig und deshalb schwer zu bändigen! Vor allem aber macht sich Dr. Ätz, der protzige Möchtegern-Herrscher der Abflusswelt, an das Baby oder, besser gesagt, an dessen volle Windeln ran. Dr. Ätz glaubt nämlich, dass der Inhalt voller Windeln ideal ist, um seine Armee aus blöden, grünen Schmatzern wachsen und sich ungehindert vermehren zu lassen.
