Fleckgeflutscht!
Folge 7: Herzlichen Glückwunsch
Florian hat Geburtstag. Doch freuen tut er sich nicht. Die Geschenke, die er bekommt, sind ziemlich schrecklich. Jedes Jahr die gleiche Musik-CD von Mama Betty. Und wie in jedem Jahr auch diesmal wieder ein blöder Goldfisch von Annelie! Pech, dass der Fisch durch einen unglücklichen Zufall im Abflussrohr verschwindet. Und Pech auch, dass Florian, kaum versucht er, sein ungeliebtes Geschenk in der Unterwelt wieder aufzustöbern, auf alle die anderen Goldfische stößt, die er in den vergangenen Jahren schon im Abfluss entsorgt hat. Am schlimmsten aber ist, dass sich diese Goldfische in der Zwischenzeit allesamt zu wahren Riesen gewandelt haben. Mit großem Vergnügen betrachten sie Florian als ihr Spielzeug und sperren ihn in ein Wasserglas ein. Damit jedoch sind Florians Geburtstagsüberraschungen keineswegs zu Ende. Denn Dr. Ätz ist mit einem gigantischen Staubsauger unterwegs, der alles und jedes zu verschlingen sucht. Und Annelie? Die macht das Furchterregendste von allem: Annelie ist drauf und dran, nach ganz eigenen und eigenartigen Vorstellungen eine Geburtstagsparty für Florian zu organisieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick