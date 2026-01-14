Fleckgeflutscht!
Folge 20: Gebiss des Grauens
Vor Zahnärzten hat Florian Angst, und so wundert es nicht, dass er den nächsten Zahnarzttermin kurzerhand ausfallen lässt und ins Abflussland flieht. Dort allerdings hält Dr. Ätz unverwüstlich an seinem Wunsch fest, die Reinigungspflanzen im Reinigungssee zu vernichten. Ein Gebiss auf Beinen kommt ihm da gerade recht, ein Monster, das ob seines abgebrochenen Zahnes Schmerzen leidet und für ein bisschen Schmerzmittel bereit ist, alles zu fressen. Dr.Ätz nutzt seine Gelegenheit. Für ein paar Tropfen heilkräftige Mundspülung befiehlt er dem bissgewaltigen Monster, die Pflanzen zu zerstören. Florian kann dabei natürlich nicht tatenlos zusehen. Gemeinsam mit Karotten-Bill, Wabbel und Fussel versucht er, das Ungeheuer von seinem kaputten Zahn zu erlösen und damit die Pflanzen zu retten. Annelie, die mit Hypnose experimentiert und auf diese Weise schon ihre Mutter gänzlich verwandelt hat, könnte dabei unverzichtbare Dienste leisten.
