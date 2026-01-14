Fleckgeflutscht!
Folge 16: Weg mit dem Dreck!
Endlich hat Florian eine saubere Lösung für die ekligen Duschräume in der Schule gefunden. Er setzt eine südamerikanische Schnecke in den Duschen aus, die in der Lage ist, allen Dreck in Windeseile aufzufressen. Doch leider gelangt die Schnecke in die Abflusswelt. Augenblicklich weiß Dr. Ätz, was der Zufall ihm da in die Hände spielt. Diese Schnecken kann er prima für seine üblen Machenschaften nutzen! Ohne Zögern will er dafür sorgen, dass Karotten Bill und seine Freunde auf dem extrem klebrigen Scheim der Schnecke hängen bleiben und sich nicht mehr von der Stelle rühren können. Dann endlich haben er und seine neues Haustier freie Bahn! Die Dreckschnecke, so glaubt er, wird nur eines lieber tun als puren Dreck zu verschlingen: sich nämlich an die Pflanzen heranmachen, die im unterirdischen See für die Entgiftung des Wassers sorgen. Ungehindert wird sie sämtliche Pflanzen mit Stumpf und Stiel vertilgen! Die Situation scheint ausweglos, aber wie immer hat Dr. Ätz die Rechnung ohne Florians und seiner Freunde Mut und Einfallsreichtum gemacht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick