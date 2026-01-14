Haarige AngelegenheitenJetzt kostenlos streamen
Fleckgeflutscht!
Folge 9: Haarige Angelegenheiten
Ein Umweltexperte warnt im Fernsehen vor einem haarigen, pflanzenfressenden Mon-ster, das alles Grüne im Handumdrehen verschlingt. Florian ahnt, dass dieses Monster eine große Gefahr für die Pflanzen im unterirdischen Reinigungssee sein könnte. Als er seinen Freunden von dem Ungetüm erzählt, stellt Fussel fest, dass er bislang das einzige haarige Geschöpf hier unten in den Kanälen war! Genau das soll sich ändern, versprüht doch der teuflische Dr Ätz ein Spray, dass bei allen, die es trifft, für mächtigen Haarwuchs sorgt. Plötzlich sehen sämtliche Bewohner des Abflusslandes wie haarige Monster aus, das wirkliche Monster ist von ihnen nicht mehr zu unterscheiden. Annelie trägt jetzt sogar einen wallenden Bart, und will ausgerechnet heute in der Schule den Vortragswettbewerb gegen ihre Erzfeindin Mandy gewinnen. Sie macht sich auf den Weg, gerade so wie das wirkliche Monster sich auf den Weg macht, um die giftfilternden Pflanzen zu fressen. Die Pläne von Dr.Ätz scheinen zu funktionieren.
